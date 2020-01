DI PIAZZA, l’agente: “A Catania percepisce uno degli ingaggi più importanti in rosa. Ci sono alcune cose da ricordare e precisare…”

Radio mercato sottolinea che si sarebbe sbloccata la trattativa per il trasferimento di Matteo Di Piazza dal Catania al Catanzaro. Per Saperne di più, abbiamo intervistato l’agente dell’attaccante Giovanni Tateo. Queste le sue parole raccolte da TuttoCalcioCatania.com:

“Le due società stanno discutendo. Una volta che arriva l’ok del Catania, ci metteremo d’accordo con il Catanzaro. Il passo lo devono fare loro, il giocatore giustamente è un tesserato del Catania. Penso che l’operazione la porteranno a termine. Io mi sono mosso per dare una mano al ragazzo che mentalmente non era lucido nell’affrontare il prosieguo del campionato. Non dico che il Catania fallisce, perchè comunque Pietro (Lo Monaco ndr) ha sempre la soluzione ai problemi. Però quando un giocatore mentalmente non c’è, inutile tenerlo lì. Per fare cosa? Poi non ti rende più. Sarebbe deleterio e controproducente per tutti. Andando via, comunque, il Catania si libera di uno dei contratti più importanti in rosa. Penso che, se la cosa va in porto, rappresenti un bene sia per il Catania che per il ragazzo che cambia aria e si rifocilla un attimino anche sul piano mentale”.

“Più che altro ha reagito in questo modo perchè veniva già da un vecchio fallimento con il Savoia dove lui aveva perso parecchi soldi. Non dimentichiamoci che per Di Piazza, quando trattò il passaggio al Catania, io rimasi una settimana a Cosenza allo scopo di sbloccare la trattativa. Matteo rifiutò offerte di altre società che garantivano un ingaggio di parecchio superiore rispetto a quanto percepisce attualmente a Catania. Proprio il Catanzaro era la squadra che allora pressava di più per prenderlo. Il ragazzo disse che, anche se si fosse fatta avanti la Juventus, sarebbe andato a Catania. Queste cose dobbiamo ricordarle. Ognuno ai problemi reagisce a modo suo, non va condannato. Chiedo che non venga portato rancore dai tifosi del Catania nei suoi confronti perchè, secondo me, ha avuto comunque le palle di dire che non voleva rimanere rispetto a chi, invece, dice di volere sposare il progetto etneo sol perchè non ha ricevuto richieste. Dobbiamo esser obiettivi. Troppo bello dire ‘resto a Catania’ quando non ci sono offerte. Di Piazza è stato anche coraggioso nel prendere una posizione del genere. Non so quante persone lo avrebbero fatto al suo posto. Lui non è un fifone come si è detto. Per me ha avuto le palle, ripeto”.

