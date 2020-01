ESCLUSIVA: Vicente-Catania, la situazione

Da giorni radiomercato identifica come in dirittura d’arrivo il trasferimento del centrocampista brasiliano Bruno Vicente al Catania. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, le cose non stanno esattamente così. Con il Catania i primi contatti sono stati avviati a dicembre e tutt’ora le parti dialogano allo scopo di perfezionare l’intesa. Catania rappresenta una destinazione gradita a Vicente, ma ancora tarda ad arrivare l’affondo del club rossazzurro ed è bene precisare che il calciatore della Juve Stabia piace anche ad altre società di Lega Pro. Operazione, quindi, tutt’altro che conclusa per il momento.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***