LODI: preferirebbe la B, ma la Triestina fa sul serio

La Triestina non molla la presa per Francesco Lodi. Il centrocampista preferirebbe trovare sistemazione in Serie B ma, in caso di un progetto serio ed allettante, non avrebbe alcun problema a sposare un nuovo progetto in C. In questo senso la Triestina ha alzato il pressing. Secondo informazioni raccolte da gianlucadimarzio.com, in caso di accordo Lodi firmerebbe con gli alabardati un contratto fino al 2022, con opzione automatica di prolungamento fino al 2023 in caso di promozione della Triestina in cadetteria.

