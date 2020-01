MARTIGNAGO: ufficiale il passaggio all’Alessandria. Ecco perchè il Catania non ha affondato i colpi

Riccardo Martignago è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Alessandria che lo ha prelevato in prestito dal Teramo. L’attaccante era richiesto da 5-6 società con il Catania alla finestra, essendo un profilo stimato da mister Cristiano Lucarelli. Vi avevamo già parlato delle difficoltà economiche che avrebbe comportato l’operazione per le casse societarie del club. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, non c’erano assolutamente le condizioni per intavolare una trattativa con il club rossazzurro essendo molto distante la richiesta del Teramo per il pagamento dell’ingaggio rispetto alla disponibilità del Catania. La società etnea non ha ritenuto opportuno fare un cospicuo sacrificio economico per un giocatore che, a conti fatti, non era neanche in cima alla lista di preferenze per rinforzare il reparto offensivo.

