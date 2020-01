MAXI LOPEZ (Crotone): torna al gol in Italia, ma gioia inutile ai fini del risultato

Due anni dopo l’esperienza all’Udinese, l’ex attaccante del Catania ritrova la via del gol nel calcio italiano, in Serie B. Prelevato dal Crotone il 23 agosto scorso, l’argentino è andato a segno allo stadio “Ezio Scida” al cospetto dello Spezia trasformando un calcio di rigore. Purtroppo per lui ed il Crotone, però, si è trattato di un gol ininfluente nell’economia della gara visto che i calabresi hanno fatto registrare una brutta battuta d’arresto in campionato. La squadra di Giovanni Stroppa rimane comunque al terzo posto (34 punti) in classifica alle spalle di Pordenone (35) e Benevento (50).

