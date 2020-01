CALCIOMERCATO INVERNALE SERIE C: le ufficialità degli ultimi giorni nel Girone C. Laribi-Bari, Tulli al Catanzaro

Quando mancano pochi giorni alla chiusura della finestra invernale del calciomercato, riepiloghiamo gli ultimi movimenti in ordine di tempo nel Girone C di Serie C. Il Bari ha preso il fantasista Karim Laribi in prestito dal Verona e con la stessa formula ha ceduto il polacco Tomasz Kupisz al Trapani. Il club granata ha lasciato partire l’attaccante Giacomo Tulli in direzione Catanzaro, dove sono approdati anche il portiere Marco Bleve in prestito dal Lecce e il terzino sinistro Sergio Contessa dalla Feralpisalò. La stessa società giallorossa ha liberato Manuel Fischnaller verso il Südtirol, così come l’ex rossazzurro Edgar Çani nei giorni scorsi ha risolto il contratto che lo legava alla Vibonese.

L’Avellino ha proseguito la propria campagna acquisti con le firme del portiere ex Trapani Andrea Dini e del centrocampista Nicolas Izzillo. Allo stesso modo, Monopoli e Potenza si sono assicurate con la formula del prestito rispettivamente Radoslav Tsonev e Francesco Golfo. La Virtus Francavilla ha pescato in Serie A: sono arrivati da Lecce il terzino sinistro Antonino Gallo e da Verona l’attaccante ghanese Joseph Ekuban. In coda Rieti e Sicula Leonzio si sono assicurate i portieri Davide Merelli e Leonardo Fasan. Il club lentinese ha preso anche il centrocampista Provenzano dall’Imolese e ceduto il difensore Andrea Petta alla Casertana.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***