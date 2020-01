REGGINA – SALANDRIA: buonuscita, si cerca di trovare la quadra

Nessun problema tra il Catania e Francesco Salandria, con il centrocampista che ha già accettato la proposta del club rossazzurro. Fosse per lui, firmerebbe immediatamente il contratto che lo legherebbe a titolo definitivo alla società dell’Elefante. Il passaggio finale riguarda esclusivamente la Reggina. L’accordo sulla buonuscita è al momento distante, ma si lavora allo scopo di definire l’intesa in tempi brevi. Ci sono dettagli importanti da limare, il giocatore vuole Catania e l’auspicio è che, alla fine, prevalga il buon senso. Favorendo la trattativa per la cessione di un giocatore che a Reggio non trova spazio e vuole a tutti i costi tornare in pista, vestendo la maglia del Catania.

