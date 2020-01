La Coppa Italia Serie C diventa un obiettivo fondamentale per la stagione del Catania, ma il malumore dei tifosi etnei continua a manifestarsi in tutta la sua evidenza. Saranno soltanto 30, infatti, secondo quanto comunicato dal Calcio Catania i sostenitori rossazzurri presenti nel Settore Ospiti dello stadio “Libero Liberati”, in occasione della semifinale d’andata contro la Ternana.

