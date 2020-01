TUPTA: il Verona cede il promettente ex Catania in Polonia

Lascia l’Italia il giovane attaccante slovacco Lubomir Tupta, vecchia conoscenza dei tifosi del Catania per essere cresciuto nelle giovanili rossazzurre. Pallino dell’ex Direttore Sportivo etneo Christian Argurio, dopo avere mosso i primi passi in Sicilia si è messo in luce con le selezioni giovanili dell’Hellas Verona avendo anche esordito in Serie B. Adesso il club veneto ha ceduto il ragazzo a titolo temporaneo in Polonia, firmando fino a giugno per il Wisla Cracovia. Una sola presenza in questa stagione (Coppa Italia contro la Cremonese) per il promettente classe 1998. Ricordiamo che il Catania vanta una percentuale del 25% sulla futura rivendita del cartellino.

