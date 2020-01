VERSO CATANIA – POTENZA: tre i rossazzurri già andati a segno contro i lucani

Matteo Di Piazza non giocherà dal 1′ contro il Potenza, ma è particolarmente ispirato quando vede i colori rossoblu del Potenza. Basti pensare che è sceso in campo cinque volte in carriera contro il Potenza siglando quattro gol, tutti con la maglia del Catania e tre dei quali risalenti alla passata stagione: in occasione dei due pareggi al “Massimino” (1-1) e del pari al “Viviani” con il medesimo risultato tra campionato e Play Off. In questa stagione, invece, ha trafitto il Potenza su rigore in Coppa Italia (1-2).

Tenendo conto dei giocatori presenti nell’attuale rosa del Catania, il palermitano non è l’unico ad avere già trafitto la difesa lucana. Anche il centrocampista Marco Biagianti ha perforato i potentini, siglando un bellissimo gol nella passata stagione a Potenza, in occasione della 10/a giornata d’andata del campionato di C. Vinse, però, il Potenza con il risultato di 3-1. Si registra, inoltre, la rete di Kevin Biondi decisiva quest’anno per la sopra citata gara di Coppa.

