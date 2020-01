VERSO TERNANA – CATANIA: da Mazzarani a Barisic, ecco chi ha già segnato ai rossoverdi

Mercoledì pomeriggio il Catania affronterà la Ternana allo stadio “Libero Liberati”. Molti giocatori di proprietà del club etneo hanno già sfidato la compagine rossoverde, alcuni dei quali trovando anche la via del gol. Marco Biagianti non ha siglato molte reti in carriera ma proprio al cospetto degli umbri è entrato nel tabellino dei marcatori il 6 febbraio 2016: gol decisivo in un Livorno 1-0 Ternana, campionato di Serie B.

Andrea Mazzarani, il 25 aprile 2014 realizzò un gol ai rossoverdi nel torneo cadetto. Militava tra le fila del Modena allenato da Walter Novellino. La gara si concluse con un pirotecnico 3-3. Nella stagione regolare è entrato per la seconda volta nel tabellino dei marcatori contro la Ternana, in occasione del ko per 3-2 del Catania maturato in campionato nella gara d’andata.

Si registra anche un ricordo estremamente piacevole per Davis Curiale, indisponibile domani. Il 14 marzo 2015, facendo parte della rosa del Trapani, la sua squadra calò il poker alla Ternana. Lo stesso Curiale fu grande protagonista della scena al “Provinciale”, rifilando una doppietta per il definitivo 4-2. Chiudiamo con Maks Barisic, andato in gol al cospetto della Primavera rossoverde ai tempi delle giovanili di Milan e Catania, rispettivamente il 10 novembre 2013 e 22 settembre 2012, realizzando tre reti complessive e vincendo 2-0 in entrambi i casi (doppietta in rossazzurro fuori casa).

