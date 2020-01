IANNARILLI (Ternana): “Kobe Bryant per sempre sopra di tutti”

Una notizia che nessuno avrebbe mai voluto apprendere, quella della prematura scomparsa del campione NBA Kobe Bryant, vittima di un incidente in elicottero. Il portiere della Ternana Antony Iannarilli, prossimo avversario del Catania, con un post su Instagram gli rende omaggio:

“Tu il mio più grande idolo nonostante il basket non fosse il mio sport preferito. Tu per la cultura e la dedizione al lavoro. Tu per la mentalità. Tu per la maniacale ossessione che ti ha portato ad essere il campione e la leggenda che sei stato. Tu per aver ispirato me e altri milioni di atleti con la MAMBA MENTALITY. Da agosto il mio numero di maglia è cambiato in tuo Onore. Tu per sempre sopra di tutti. Riposa in pace Leggenda! 24 #blackmamba”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***