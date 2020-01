CATANIA: il tour de force prosegue…

Il 2 gennaio il Catania ha ripreso gli allenamenti a Torre del Grifo per preparare il match di campionato fissato dieci giorni dopo a Francavilla Fontana. La settimana successiva, rossazzurri impegnati tra le mura amiche contro il Potenza. Da lì in poi, Catania praticamente in campo ogni 3-4 giorni affrontando anche Avellino, Viterbese e, adesso, Ternana. Ma non è finita qui perchè domenica 2 febbraio la squadra dell’Elefante ospiterà al “Massimino” il forte Monopoli. Il tour de force prosegue con sfide molto impegnative ed il Catania, peraltro, continua a fare i conti con defezioni importanti e vuoti da colmare all’interno della rosa.

