VERSO VITERBESE – CATANIA: Calabro sulla strada degli etnei, unico sorriso rossazzurro con Di Grazia

Domenica pomeriggio l’allenatore della Viterbese Nicola Antonio Calabro incontrerà i rossazzurri per la quinta volta in carriera. Nei primi due confronti il risultato finale è stato di 1-0, riferito a Virtus Francavilla-Catania e Catania-Virtus Francavilla, rispettivamente gara d’andata e ritorno del campionato di Lega Pro 2016-17 con Nzola decisivo in Puglia, Di Grazia alle pendici dell’Etna. La scorsa stagione, invece, Calabro ha sorriso sulla panchina della Viterbese in terra laziale infliggendo un secco 2-0 al Catania. Doppietta di Polidori. Mister Sottil pagò la sconfitta con l’esonero. Ad aprile 2019, sempre in terza serie, etnei ancora ko. Stavolta con Novellino al timone: fatale il calcio di punizione di Tsonev al 31′ per lo 0-1 finale. Catania, quindi, tre volte sconfitto da Calabro e vincente in una sola occasione. Mai il risultato di parità.

