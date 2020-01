VERSO VITERBESE – CATANIA: Lucarelli, quel precedente con Calabro da riscattare…

21 gennaio 2017. Prima gara del nuovo anno solare per l’ACR Messina di Cristiano Lucarelli, di scena allo stadio “Giovanni Paolo II” in Lega Pro. Il tecnico ora seduto sulla panchina del Catania rende visita alla Virtus Francavilla allenata da Antonio Calabro, adesso alla guida della Viterbese. Nelle battute iniziali dell’incontro, Triarico porta in vantaggio i padroni di casa ma Palumbo risponde pochi minuti più tardi. Il Messina, però, dura solo un tempo. Al 49′ raddoppio biancazzurro di Pastore e, al minuto 82, tris firmato Abate per il 3-1 finale. Pomeriggio amaro per Lucarelli in un clima d’incertezza societaria con tante nubi all’orizzonte ed una salvezza, comunque, poi conquistata sul campo. Domenica l’allenatore livornese ritroverà proprio una formazione di mister Calabro, per la seconda volta a distanza di tre anni da quel ko da riscattare.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***