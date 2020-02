BARGELLINI (TuttoC): “Mancati ripescaggi, il sopruso nei confronti del Catania e delle altre squadre rimane”

Attraverso il punto realizzato per tuttoc.com, il collega Luca Bargellini si sofferma anche sul caso dei mancati ripescaggi, recentemente tornato in auge con la sentenza definitiva del Consiglio di Stato:

“Nelle ultime ore si è nuovamente palesato il tema dei mancati ripescaggi in Serie B di Novara, Catania, Robur Siena, e Ternana. Una questione annosa che affonda le radici nelle scelte unilaterali della lega cadetta di riformare il campionato a seguito della scomparsa di Bari, Avellino e Cesena nell’estate 2019. Una scelta che il Consiglio di Stato nelle scorse ore ha definito legittima ma che non può e non deve cancellare quello che a tutti gli effetti rimane un sopruso nei confronti non solo di quattro piazze importanti come quelle citate, ma anche di un intero sistema come quello della Lega Pro”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***