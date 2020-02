ESCLUSIVA – Sarno, l’agente: “Catania, può anche essere un arrivederci. Via per un discorso tecnico più che economico”

A 6 secondi dal gong è stato depositato il contratto di Vincenzo Sarno che ha sancito il trasferimento dal Catania alla Triestina. Ne abbiamo parlato con l’agente del ragazzo Willy Arciello. Queste le parole rilasciate ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

Quando è maturata l’idea Triestina?

“Ovviamente conoscendo la situazione del Catania c’erano stati già degli approcci in precedenza. E’ normale che la speranza è sempre stata quella che la situazione si potesse sistemare, però evidentemente così non è andata. Alla fine abbiamo considerato l’ipotesi di andare altrove”.

Come mai la scelta di sposare il progetto Triestina?

“Perchè da un punto di vista tecnico è la soluzione migliore. Cercavano un trequartista mancino che all’occorrenza potesse fare l’attaccante esterno a destra per rientrare sul sinistro. L’identikit alabardata era il vestito perfetto per Vincenzo. Questa sostanzialmente è stata la motivazione principale”.

C’è stato un momento in cui avete temuto che il trasferimento non si concretizzasse?

“Va fatto un plauso enorme al D.G. della Triestina Giuseppe D’Aniello che ha fatto un miracolo. Diciamo che la trattativa si era protratta oltre e quindi c’è stato il timore perchè mancavano gli ultimi minuti e non arrivavano notizie. Siamo stati bravi e fortunati tutti alla fine”.

Tutto è bene quel che finisce bene, insomma.

“Tutto è bene quel che finisce bene nel momento in cui anche il Catania verrà fuori da questo momento buio. Io mi auguro che Catania, per la piazza e per quello che rappresenta per tanti tifosi, possa quanto prima poter venire fuori da questo momento perchè non è un piazza e società che merita questo martirio”.

Cessione inevitabile, o Sarno sarebbe potuto anche rimanere?

“Si poteva anche non considerare la cessione. Non è stata una decisione presa a cuor leggero ma ponderata e maturata anche dal fatto che nella partita di Coppa Italia a Terni non giocava titolare. Quindi sono state effettuate più delle considerazioni dal punto di vista tecnico che economico. Questo lo posso garantire. Adesso Vincenzo proverà a fare bene e vincere per la quinta volta i Play Off. Tengo a sottolineare che a Catania è stato trattato in maniera eccezionale sia dai tifosi che dalla società. Purtroppo le situazioni che si sono venute a creare hanno determinato il trasferimento. Però è un prestito, quindi mai dire mai. Può essere anche un arrivederci”.

