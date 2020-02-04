GIUDICE SPORTIVO: 24/a giornata Serie C, tutte le ammende e squalifiche

Riportiamo tutte le ammende e squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, dopo la disputa delle gare valide per la 24/a giornata di Serie C (qui il prospetto disciplinare del Catania aggiornato):
AMMENDE A SOCIETA’
€ 1.500,00 PONTEDERA
€ 1.500,00 L.R. VICENZA
€ 1.500,00 PERGOLETTESE
€ 1.000,00 RIMINI
€ 500,00 POTENZA
INIBIZIONE DIRIGENTI
MARINO ANDREA (PICERNO – fino all’11 febbraio + ammenda € 500,00)
ALLENATORI/STAFF TECNICI – SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GALLUCCIO MARCO (RIMINI – ammenda € 500,00)
VISI STEFANO (SAMBENEDETTESE – ammenda € 500,00)
TROCINI BRUNO (VIRTUS FRANCAVILLA)
CHIAPPARA ROBERTO (TERNANA)
CALCIATORI – SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TORROMINO GIUSEPPE (TERNANA)
CALCIATORI – SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PALMA ANTONIO (RIMINI)
TROVADE GIORDANO (BISCEGLIE)
MORRONE BIAGIO (RIETI)
GENNARI MATTIA (VIS PESARO)
SALES SIMONE (POTENZA)
ESPOSITO MIRKO (RIETI)
GAVAZZI FABIO (ALBINOLEFFE)
TOFANARI NICCOLO (A.J. FANO)
BERTOLO FRANCESCO (AVELLINO)
COSTA FILIPPO (BARI )
MONTERO FERNANDEZ ALVARO (BISCEGLIE)
DI MOLFETTA DAVIDE (CATANIA)
PIANA LUCA (PONTEDERA)
PETRUCCI ANDREA (FERMANA)
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (VIRTUS FRANCAVILLA)
CAPPELLETTI DANIEL (L.R. VICENZA)
CINELLI ANTONIO (L.R. VICENZA)
SOUNAS DIMITRIOS (REGGINA)
ZAMPA ENRICO (RIETI)
DI PASQUALE DAVIDE (SAMBENEDETTESE)
FERRARA MICHELE (SICULA LEONZIO)
SICURELLA GIUSEPPE (SICULA LEONZIO)
SCRUGLI ANDREA (TRIESTINA)
CALCIATORI ENTRATI IN DIFFIDA
POMPEU DA SILVA RONALDO (PADOVA)
CIANCIO SIMONE (CARRARESE)
ZITO ANTONIO (CASERTANA)
VARONE IVAN (REGGIO AUDACE)
EUSEPI UMBERTO (ALESSANDRIA)
SAID MHANDO CARTE (A.J. FANO)
BALDAN MARCO (AREZZO)
CUTOLO ANIELLO (AREZZO)
BONALUMI SIMONE (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MALDONADO MOROCHO LUIS ALBERTO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
FRATTALI PIERLUIGI (BARI)
D ANGELO ANGELO (CASERTANA)
MBENDE EMMANUEL (CATANIA)
BORELLO GIUSEPPE (CESENA)
CRESCENZI LUCA (COMO)
GABRIELLONI ALESSANDRO (COMO)
FEDATO FRANCESCO (GOZZANO)
MALACCARI NICOLA (GUBBIO)
CHINELLATO MATTEO (IMOLESE)
PADELLA EMANUELE (L.R. VICENZA)
GIANDONATO MANUEL (OLBIA)
PERRI MATTEO (PAGANESE)
DETTORI FRANCESCO (POTENZA)
MOKULU TEMBE BENJAMIN (RAVENNA)
SORRENTINO LORENZO (RENATE)
AMBROSINI CESARE (RIMINI)
LETIZIA ANTONIO (RIMINI)
D AURIA GIANLUCA (ROBUR SIENA)
BERGAMELLI DARIO (TERNANA)
DEFENDI MARINO (TERNANA)
GATTO LEONARDODAVIDE (TRIESTINA)
LAMBRUGHI ALESSANDRO (TRIESTINA)
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