TORRE DEL GRIFO: primo allenamento settimanale svolto. Il calendario verso Castellammare

Il Catania ha svolto oggi pomeriggio il primo allenamento a Torre del Grifo in vista della sfida alla Cavese, in calendario domenica 9 febbraio alle 17.30 allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia e valevole per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C. Dopo il riscaldamento e il lavoro aerobico, mister Cristiano Lucarelli ha disposto e diretto esercitazioni tattiche differenziate per reparti. La preparazione proseguirà domani con una doppia seduta. Giovedì e venerdì, sessioni pomeridiane. Sabato, rifinitura in mattinata e partenza per la Campania.

