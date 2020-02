In vista del confronto esterno di campionato con la Cavese, il prospetto disciplinare aggiornato in casa Catania vede il terzino Luca Calapai al rientro dalla squalifica mentre dovrà osservare ancora un turno di stop Giuseppe Rizzo. Out per una giornata anche Di Molfetta (era diffidato). Sono in regime di diffida, invece, Emmanuel Mbende, Marco Biagianti, Andrea Mazzarani, Kevin Biondi ed il già citato Rizzo.

