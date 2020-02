LANZAFAME: “Tristissimo per la situazione del Catania, catanesi e palermitani amano alla stessa maniera”

Esterno offensivo classe 1987 ex Catania, Davide Lanzafame parla delle difficoltà di alcune grandi piazze del calcio meridionale. In particolare Catania e Palermo, ai microfoni di mediagol.it. Riportiamo di seguito un estratto dell’intervista:

“Se una società arriva a fallire e ha tantissimi debiti talvolta partire da zero fa anche bene. Toccare il basso e riassaporare la categoria con un altro entusiasmo.Il Sud è un posto magnifico, io ho giocato a Catania, Bari e Palermo. Mi sono così innamorato del Sud che però alle volte c’è un limite: quando si toccano certe vette tutta la piazza diventa esigente senza poi rendersi conto che quei tipi di traguardi sono veramente importanti e quindi li si apprezzano un poco di meno. Penso che il Palermo se fa un percorso importante può arrivare in Serie A e ripartire come ai tempi di cui tutti sappiamo. La situazione del Catania? Triste, tristissimo anche qua. Catania è una piazza prestigiosa, una piazza dove i catanesi amano, come i siciliani, come i palermitani amano il Palermo alla stessa maniera. Mi dispiace molto anche dell’episodio avvenuto a Lo Monaco di cui ho sentito. Son cose brutte che comunque io essendo all’esterno sono distanti anni luce perché all’estero (il calcio) lo vivono in maniere differente”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***