Poche apparizioni con la maglia del Catania in questa stagione, tutte in Coppa Italia Serie C. Il portiere spagnolo Miguel Angel Martinez, però, non è passato inosservato. Secondo informazioni raccolte da tuttomercatoweb.com, pare che qualche club di Lega Pro abbia chiesto informazioni: si tratta di Ternana, Carpi e Reggiana.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***