MERCATO: Serie C, altri club pescano dagli svincolati

Non solo il Catania. Anche altre società si sono mosse ultimamente attraverso il calciomercato degli svincolati. La Vibonese ha completato il tesseramento del centrocampista Franco Signorelli, classe ’91 ex Salernitana e Ternana tra le altre, dopo essersi svincolato dall’Fc Voluntari (Romania). Il Picerno, invece, si è assicurato il diritto alle prestazioni sportive di Matteo Brumat, difensore classe ’95 che aveva risolto consensualmente il rapporto professionale con la Robur Siena in chiusura di mercato. La Pistoiese, infine, ha preso il centrocampista italo-canadese Cristiano Ciccone, nato a Vancouver (CAN) il 25 aprile 1995.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***