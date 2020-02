PARTIPILO (Ternana): “Andremo a Catania con la stessa voglia di fare la partita”

Il calciatore della Ternana Anthony Partipilo ha avuto un impatto devastante contro il Catania in Coppa Italia, spaccando la partita. Lo stesso Partipilo (nella foto con la maglia della Virtus Francavilla) ha rilasciato alcune dichiarazioni ricordando il 2-0 inflitto ai rossazzurri:

“Primo tempo combattuto, abbiamo rischiato qualcosa ma bravi noi a non prendere gol. Nella ripresa sono entrato ed ho segnato subito, riuscendo a tagliare in mezzo ai due centrali facendo gol. Siamo rimasti compatti continuando a giocare la palla senza buttarla mai via e Torromino è stato bravo realizzando un gol da favola. Peccato non avere siglato il 3-0 perchè sarebbe stato importante andare a Catania con tre gol di scarto ma andremo lì per disputare la gara di ritorno con la stessa voglia di fare la partita, senza tirarci indietro”.

