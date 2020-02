PICERNO – CATANIA: arbitra Maranesi, precedenti vittoriosi per gli etnei

Sono stati designati gli arbitri per la 28/a giornata del girone C di Serie C. La partita Picerno-Catania, in programma mercoledì 26 febbraio allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, sarà diretta da Valerio Maranesi della sezione di Ciampino. Assistenti Marco Carrelli (Campobasso) e Giacomo Pompei Poentini (Pesaro). Precedenti con vittoria per i rossazzurri. Il primo risalente allo scorso campionato di terza serie, il 2-1 inflitto al Rende in Calabria (gol di Manneh, Awua e Silvestri); il secondo che ha visto il Catania riuscire ad imporsi con il medesimo risultato contro la Sicula Leonzio al “Massimino” in questo campionato (marcatori Palermo, Mazzarani e Di Piazza).

