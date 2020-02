VAR: Lucarelli lo invoca in Serie C, ma non è proponibile

Domenica scorsa, nel post-gara di Catania-Reggina, il tecnico rossazzurro Cristiano Lucarelli avrebbe volentieri invocato il VAR lamentando la mancata concessione di più di un rigore su interventi ritenuti fallosi in particolare ai danni di Emmanuel Mbende. “Mi dispiace solo che non ci sia il Var in C perchè in ogni calcio d’angolo ci starebbero almeno due rigori a partita su Mbende, che viene sempre preso e cinturato dagli avversari in modo plateale. La cosa mi fa inc… perchè purtroppo dobbiamo continuare ad essere danneggiati da questo tipo di situazione”, le parole di Lucarelli a riguardo.

Sull’ipotesi Var, acronimo di “Video Assistance Referee”, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è stato tuttavia chiaro attraverso un’intervista rilasciata poco tempo fa a tuttomercatoweb.com: “Per la Serie C l’inserimento del VAR è un problema economico. Stiamo lavorando sul fronte della formazione degli auricolari per continuare nella crescita. Al momento attuale non è proponibile”.

