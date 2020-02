REGINALDO (Reggina): “Oggi non è affatto facile affrontare il Catania”

Lo 0-0 di Catania vale il momentaneo vantaggio di +6 sul Bari secondo classificato. L’attaccante della Reggina Reginaldo torna sul match pareggiato in Sicilia, sottolineando l’importanza di andare avanti senza fare calcoli ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

“Assolutamente non abbiamo fatto calcoli, dobbiamo pensare solo alla partita di domenica. Catanzaro? Ci penseremo domenica sera, per me la partita contro la Paganese è fondamentale. Il pari di Catania? Per me è importantissimo, andare a giocare oggi lì, con una squadra più serena, non è affatto facile. Se vinciamo contro la Paganese, il pari di Catania conterà parecchio”.

