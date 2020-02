RICCHIUTI: sta per arrivare l’addio al calcio giocato per l’ex Catania

Rossazzurro tra il 2009 ed il 2013, per Adrian Ricchiuti (attualmente in forza alla Virtus Acquaviva, ndr) sta per arrivare il momento di lasciare definitivamente il calcio giocato dopo 25 anni di carriera. L’ex Catania disputerà infatti il 26 maggio una partita di addio tra le squadre Ricchiuti&Friends e Nazionale Attori&Cantanti, fissata allo stadio “Romeo Neri” di Rimini, dove con la formazione biancorossa si è esibito per ben undici stagioni. L’argentino, comunque, intende restare nel mondo del calcio proseguendo in qualità di allenatore. In questa sede ne approfittiamo per augurargli le migliore fortune.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***