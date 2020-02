VERNA (Ternana): “Bravi a contenere gli attacchi del Catania. E’ stata dura”

Il centrocampista della Ternana Luca Verna attraverso il profilo instagram del club rossoverde, dopo la qualificazione ottenuta in Coppa Italia a spese del Catania:

“Partita dura, giocata su ritmi alti. Sapevamo che loro avrebbero dato il tutto per tutto per ribaltare il risultato dell’andata. Siamo stati bravi a contenere i loro attacchi, forse potevamo ripartire un pò meglio in qualche situazione e gestire un pò meglio il possesso, però alla fine è bello portare a casa la partite anche così. Ti dà morale ulteriore passare il turno lottando fino in fondo. Adesso recuperiamo un pò di energie. Sono stati giorni intensi”.

