VERSO CATANIA – TERNANA: Mazzarani e il derby in famiglia mancato

Poteva rappresentare un derby per la famiglia Mazzarani, quello in programma domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino”. Sì, perchè Andrea Mazzarani è fratello del difensore Federico, classe 2000 cresciuto nelle giovanili della Ternana che l’estate scorsa ha lasciato l’Umbria per trasferirsi in prestito a Pistoia. Federico riceve spesso utili consigli da Andrea su come stare in campo ed entrambi sono legati da un ottimo rapporto. Il 19enne romano ha giocato 11 gare di campionato finora con la maglia della Pistoiese degli ex Catania Luigi Falcone, Matteo Pisseri e mister Giuseppe Pancaro.

