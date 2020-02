SALANDRIA, l’agente: “Ha dato tutto contro la Reggina, da grande professionista”

Ai microfoni di reggionelpallone.it, Bruno Cirillo – agente di Francesco Salandria – torna sul match di domenica scorsa disputato dal suo assistito contro la sua ex squadra, la Reggina:

“Quella di domenica scorsa, per Ciccio non poteva essere una gara come le altre, anche se da grande professionista quale è ha dato il massimo per il Catania. Ho visto tanti giocatori della Reggina stargli vicino quando si pensava si fosse fatto male, così come ho visto Gasparetto dargli un bacio mentre usciva dal campo: è stata una scena fantastica, di quelle che ti riempiono il cuore, nonchè la conferma di quanto Ciccio abbia dato alla causa e di quanto fosse benvoluto nello spogliatoio. Come sta? Bene, il cambio lo ha chiesto lui perchè si era reso conto di aver dato tutto e di non avere più benzina nelle gambe, quindi da ragazzo serio quale è ha ritenuto fosse giusto segnalarlo al mister”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***