BANDECCHI (Pres. Ternana): “Il calcio non è una guerra, salutare gli avversari dopo le gare è il mio stile”

Saluto sincero e sportivo all’avversario di turno. Lo aveva fatto di recente con Reggina e Catania, si è ripetuto a Bari. Stefano Bandecchi, Presidente della Ternana, ne parla sui social:

“Qualcuno mi contesta il fatto di andare a salutare l’altra squadra. Churchill diceva che gli italiani vanno alla guerra come si dovrebbe andare ad una partita di calcio e vanno ad una partita di calcio come dovessero andare in guerra. Io la guerra l’ho fatta davvero, ho visto gente morta per terra, ho visto sofferenza. Vado ad una partita di calcio come si deve andare ad una partita di calcio, con agonismo, con la voglia di vincere e superare l’avversario, ma in maniera tranquilla e rilassata. Dopo la partita torno ad essere umano e mi va di andare a salutare gli avversari”.

