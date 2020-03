CATANIA – VIBONESE: probabili formazioni, chi a centrocampo e nel ruolo di punta centrale?

Le probabili formazioni del match Catania-Vibonese, incontro valevole per la 29ª giornata del Girone C di Serie C, in programma oggi allo stadio “Angelo Massimino” con inizio fissato alle ore 15:30.

Cristiano Lucarelli deve rinunciare allo squalificato Calapai ed agli infortunati Curiale, Dall’Oglio, Barisic, Marchese e Noce. Pertanto, nel consueto 4-2-3-1 di partenza, agirebbero Salandria, Mbende, Silvestri e Pinto davanti a Furlan (non al 100% delle condizioni fisiche, in alternativa spazio a Martinez), con Vicente e uno tra Rizzo e Biagianti collocati a centrocampo, Capanni, Biondi e Di Molfetta a sostegno di Curcio, tuttavia resta in piedi l’ipotesi Beleck in avanti.

La squadra ospite non potrà contare sullo squalificato Redolfi in difesa. Nel 4-3-3 di partenza potrebbero giocare dall’inizio Mengoni a protezione dei legni, Ciotti, Altobello, Malberti e Tito nelle retrovie, Pugliese, Petermann e Tumbarello in mediana e Bubas, Bernardotto ed Emmausso a completare lo schieramento.

L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Sport + HD (canale 57 DTT, 227 di Sky, 21 e 121 di Tivùsat), online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Bella Radio (FM 103.7).

