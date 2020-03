CAIATA (Pres. Potenza): “Solidale con chi non ha pagato gli stipendi. Blocco campionato? Play Off vanno fatti”

Alcuni club di Serie C non sono riusciti a pagare gli stipendi ai propri tesserati, situazione che rischia di aggravarsi nei prossimi mesi in Lega Pro. Ai microfoni di tuttoc.com ne ha parlato il Presidente del Potenza Salvatore Caiata, soffermatosi anche sull’eventualità di un blocco del campionato:

“Sono certo che le difficoltà non si fermeranno qui, ma anche nei prossimi mesi si avranno ulteriori problemi. Ai presidenti che non hanno pagato questa volta, porgo la mia solidarietà e comprensione. Questi presidenti si sono sempre spesi al massimo per le loro comunità. E’ straziante vedere le loro aziende in difficoltà ed è ovvio che questo si ripercuota poi sul mondo del calcio. Per cui bisogna avere grande rispetto e grande sensibilità nei loro confronti”.

“Blocco del campionato? Io penso che se non ci sarà il tempo per concludere la regular season vadano fatti quantomeno play off e play out per dare un senso al campionato. E’ impossibile che la Figc sposti le scadenze oltre il 30 giugno: questa è una deadline difficilmente modificabile. Dobbiamo calibrare il termine dei nostri campionati entro questa data. Avremo maggiore contezza quando riusciremo a riprendere”.

