ELEVEN SPORTS – Serie C, Top 11 portieri: inserito anche Furlan

Il campionato di Serie C sta osservando un periodo di sosta forzata, alla luce dell’emergenza Coronavirus che continua a causare vittime e contagi. Nell’attesa che il campionato riprenda (sempre che si riesca a portare a termine la stagione), Eleven Sports, piattaforma ufficiale della Lega Pro, ha realizzato una speciale ‘Top 11’ relativa ai portieri che ritiene essersi messi principalmente in evidenza. Figura anche Jacopo Furlan. In questo campionato, l’estremo difensore del Catania ha mantenuto dieci volte inviolata la propria porta, subito 37 gol difendendo sempre i pali, ad eccezione di Catania-Vibonese dove lo spagnolo Miguel Martinez (in cinque occasioni titolare in Coppa Italia, ndr) ha preso il suo posto.

Gli altri “colleghi” presenti nella Top 11 sono Eugenio Lamanna (Como), Marco Pissardo (Arezzo), Alessandro Confente (Robur Siena – in prestito dal Chievo Verona), Matteo Grandi (Vicenza), Daniel Offredi (Triestina), Stefano Minelli (Padova), Pierluigi Frattali (Bari), Antony Iannarilli (Ternana), Enrico Guarna (Reggina) e l’ex rossazzurro Raffaele Ioime (Potenza).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***