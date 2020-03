CATANIA: da Biondi a Rossitto, il minutaggio acquisito dai giovani. Per Manneh meno di 200 minuti

Escludendo Gian Marco Distefano che ha lasciato la Sicilia a gennaio direzione Lazio, all’interno della rosa etnea sono cinque i giovani calciatori ad avere acquisito minutaggio in casacca rossazzurra nella stagione regolare. Lo hanno fatto per complessivi 2.479 minuti. Tra questi, il ragazzo nettamente più impiegato è Biondi, che dopo la collocazione tattica iniziale nel ruolo di terzino ha trovato continuità in fase offensiva con due gol all’attivo, uno in Coppa Italia e uno in campionato rivelandosi jolly sempre più prezioso nell’economia del gioco di Lucarelli.

Dalla classe ’98 in su, il promettente Noce è al secondo posto per numero di minuti totalizzati con la maglia del Catania. Segue il neo acquisto Capanni, più frequentemente in campo nelle ultime gare, davanti a Manneh che da quando è rientrato dal prestito alla Carrarese non è riuscito ad incidere trovando poco spazio. Ha assaggiato l’erba del “Massimino”, infine, il bomber della Berretti Rossitto che sogna di ritagliarsi il suo spazio in prima squadra.

Kevin Biondi, classe 1999: 30 presenze – 2 gol – 1.679 minuti

Mario Noce, classe 1999: 5 presenze – 331 minuti

Gabriele Capanni, classe 2000: 7 presenze – 275 minuti

Kalifa Manneh, classe 1998: 9 presenze – 188 minuti

Luigi Rossitto, classe 2001: 1 presenze – 6 minuti

