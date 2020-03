ASTORINA (Pres. Catania): “Bisogna vendere gli asset di Finaria. Grandissimo onore rappresentare questo club”

Liquidatore di Finaria nominato Presidente all’interno del CdA del Calcio Catania, Gianluca Astorina rilascia alcune dichiarazioni intervenendo telefonicamente ai microfoni di Bella Città Rossazzurra:

“Non posso dire ovviamente determinate cose perchè in un momento così delicato è meglio non dirle, e poi non le conosco ancora più di tanto. Ho bisogno di vedere e capire. Per tutta una serie di concause siamo impantanati. Di sicuro c’è l’impegno di tutti e devo fare un ringraziamento speciale al vecchio Consiglio d’Amministrazione perchè hanno dato anima e corpo facendo sacrifici personali ed un lavoro encomiabile”.

“Sono emozionato. Io ho messo piede la prima volta allo stadio all’età di 4 anni, ricordo un Catania 1-4 Lanerossi Vicenza, ho fatto le giovanili in rossazzurro e la finale scudetto con la Primavera. Grandissima esperienza con tanti ex compagni di squadra tra cui Orazio Russo, mister Salvo Lo Certo che oggi purtroppo non c’è più. Conservo tanti ricordi con il Catania. Trasferte, campionato di Eccellenza, Serie D, la promozione degli anni ’80 a Roma. Il Catania ce l’ho nel sangue. Avevamo un gruppo in Curva Sud che si chiamava Indians, sostenevamo le trasferte. Rappresentare il Catania per me è un grandissimo onore, sono consapevole di tutto quello che c’è da fare e della situazione delicata che, a maggior ragione, è uno sprone”.

“Con Di Natale, che ringrazio per la disponibilità, abbiamo già instaurato telefonicamente un bellissimo rapporto. Ci siamo ritrovati in sintonia in tante cose. Per quanto riguarda l’avvocato Ignazio Scuderi, vanta una grandissima esperienza in tema di diritto sportivo. Ricorderete il famoso Caso Martinelli in Serie B. Ha sempre seguito le sorti del Catania. C’è da trattare la liquidazione di Finaria e quindi bisogna procedere con la vendita degli asset di Finaria, tra questi il Catania. E’ nei piani di Pulvirenti, che io conosco da una settimana. E’ una cosa che bisogna fare per tantissimi motivi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***