LA DOMENICA ALLO STADIO: “Ai tifosi chiediamo sacrificio e di seguire poche regole per ritrovarci compatti e massicci quanto prima”

Così La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord, in merito alla diffusione del Coronavirus che ha suggerito al governo di chiudere le porte ai tifosi:

“Scriviamo di calcio, di Catania, tuttavia non vogliamo sottrarci da affrontare, in breve, un argomento spinoso che sta accompagnando la nostra quotidianità. Sappiamo che per diverse settimane gli stadi saranno chiusi e le gare si disputeranno nel silenzio. Non sarà calcio vero. Non lo è mai senza i tifosi. Questo dà la misura di un momento particolare. Alla Nostra Comunità, ai tifosi tutti, ai catanesi chiediamo di fare un minimo di sacrificio nei giorni che verranno, seguire poche regole pratiche di igiene e sicurezza per ritrovarci quanto prima, compatti, massicci, fianco a fianco a stringerci insieme sotto la Nostra bandiera. Abbiamo tanto da fare ancora per i Nostri Colori. Forza Catania”.

