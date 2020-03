MAGRI’ (Pres. Virtus Francavilla): “Campionato sospeso, decisione tardiva”

Il parere di Antonio Magrì, Presidente della Virtus Francavilla, in merito alla decisione di sospendere il campionato. Ecco le parole rilasciate a tuttocalciopuglia.com:

“Viviamo in una situazione surreale, totalmente nuova e di cui non possiamo prevedere gli effetti futuri, la speranza di tutti è quella di uscirne il prima possibile e tornare alla normalità. È una decisione giusta ma tardiva, andava presa sicuramente prima, non potevamo esporre a rischi i nostri tesserati. Non dimentichiamoci che noi prima di essere Presidenti siamo imprenditori e in questo momento le nostre aziende sono in difficoltà, dobbiamo pensare a come andare avanti e salvaguardare la continuità aziendale e i posti di lavoro. Per uscirne indenni c’è bisogno di sostegni normativi seri e urgenti altrimenti sarà difficile andare avanti”.

