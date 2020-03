PECORINO (Milan): promosso in Primavera 1, Supercoppa e Viareggio Cup i prossimi obiettivi

Sette gol messi a segno nel campionato di Primavera 2, dando un contributo fondamentale alla causa del Milan di Federico Giunti. L’attaccante catanese Emanuele Pecorino, ceduto dal Catania in prestito con diritto di riscatto al club rossonero, ha festeggiato nei giorni scorsi la promozione in Primavera 1 con quattro giornate d’anticipo sostenendo anche i primi allenamenti con il Milan dei grandi. Una stagione molto soddisfacente fin qui per la giovane promessa che, adesso, mira alla Supercoppa di categoria ed alla Viareggio Cup. Finale di stagione ancora tutto da vivere per Pecorino, fin qui grande protagonista della scena.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***