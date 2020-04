ACCADDE OGGI: 1 aprile 2011, Miccoli sicuro di vincere il derby col Catania e invece…

1 aprile 2011, giorno in cui si avvicinava l’atteso derby di Sicilia Catania-Palermo in Serie A. L’attaccante rosanero Fabrizio Miccoli, smanioso di affrontare i rossoazzurri, diede la carica a compagni e tifosi su Facebook: “Non penso ad altro che a regalare la gioia di una vittoria ai nostri tifosi. Sento la giusta tensione che sale. Sarà una grande partita, vedo grande concentrazione e impegno in tutti i miei compagni!”.

Il campo, però, diede una profonda delusione a Miccoli, in quanto il Palermo fu sconfitto con un pesantissimo 4-0 recante la firma di Balzaretti (autorete), Bergessio, Ledesma e Pesce. Fu la quarta vittoria di fila nel derby al “Massimino” per i catanesi, rilancio di mister Diego Pablo Simeone nella lotta salvezza e nuovo crollo per i rosanero, con Serse Cosmi esonerato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***