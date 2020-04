ASTORINA: “Cessione Catania, pour parler con altri soggetti. Non credo si torni a giocare in C”

Il Presidente del Catania Gianluca Astorina è intervenuto ai microfoni di Unica Sport facendo il punto sulle trattative per la cessione societaria e l’eventualità che le squadre di Serie C tornino in campo:

“Stiamo lavorando, stiamo facendo il possibile. Dobbiamo seguire una procedura ed in questo momento non ci sono date da fissare entro cui si deciderà il futuro del Catania. Personalmente non ho mai sentito i componenti del Comitato. Questo non vuol dire che non si possano sentire, ci mancherebbe altro. Al momento non hanno rimodulato l’offerta, sicuramente una nuova proposta arriverà. Noi siamo aperti a tutte le soluzioni. Ci sono dei piccoli pour parler con altri soggetti e vedremo se si concretizzeranno in trattative”.

“Se si torna a giocare in C? A mio parere sarebbe il caso di non tornare in campo e penso sia impossibile fare ritorno sul rettangolo verde in Lega Pro dove tutte le società hanno bisogna di una mano d’aiuto. Eccezion fatta per alcuni club come Reggina, Monza e Bari, nella maggior parte dei casi i soggetti fanno calcio esclusivamente per passione e danno priorità alle proprie attività lavorative. Con tutti i protocolli che stanno inserendo, poi, la vedo ulteriormente difficile. Forse solo il Catania potrebbe allenarsi rispettando i protocolli in C, avendo Torre del Grifo a disposizione. Le trasferte come le dovremmo fare? Con carovane di macchine? La Serie A ha altre potenzialità e strutture”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***