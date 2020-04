BIAGIANTI: “Asta su Ebay, raccolti 19mila euro! Questi gli aiuti concreti…”

Messaggio del centrocampista e capitano rossazzurro Marco Biagianti sui social, comunicando l’esito estremamente positivo dell’asta su Ebay:

“Con grande gioia vi comunico che grazie alla generosità di tanti, siamo riusciti a raggiungere l’incredibile cifra di 19mila€ che abbiamo trasformato in aiuti concreti donando:

– 1 Postazione letto di terapia intensiva destinata alla cura dei malati Covid-19 presso l’Unità Operativa di Anestesia/Rianimazione dell’Ospedale Cannizzaro di Catania;

– 1 Monitor telemetrico S4 “Mortara” da aggiungere al progetto di teleassistenza, sorveglianza e monitoraggio remoto in favore dei pazienti ricoverati in Cardiologia e in Malattie Infettive dell’Ospedale Garibaldi-Nesima di Catania;

– 5 Tablet a disposizione dei pazienti Covid-19 in isolamento all’Ospedale San Marco di Catania, che avranno così la possibilità di videochiamare i propri cari e sentirsi meno soli;

– Dispositivi di protezione individuale al Reparto Pediatria San Marco di Catania;

– Una donazione di 1000€ all’Associazione Banco Alimentare della Sicilia – Onlus.

– Una donazione di 1000€ all’Associazione Amici della Casa della Speranza – Onlus.

Alle fine di questa bellissima esperienza devo ringraziare in particolar modo il mio amico Giuseppe Romano per avermi aiutato a mettere in moto questo grandissimo canale di beneficienza ed essere stato al mio fianco giorno e notte, oltre a tutti gli ex compagni ed amici che hanno donato maglie e quant’altro dalle loro collezioni personali, per cercare di raggiungere l’obiettivo il quanto più alto possibile.

Grazie ancora a Claudio Luca e alla sua azienda Bacco S.r.l. per la donazione e le Colombe che abbiamo distribuito ai medici dei vari ospedali di Catania in segno di gratitudine per il lavoro che svolgono ogni giorno per noi.

Ringrazio Carmelo della Mail Boxes etc di San Giovanni la punta e Giuseppe della Gp-Business per aver contribuito a velocizzare l’operazione di spedizione delle maglie.

Ma soprattutto Grazie di cuore a tutti VOI perché in un momento dove tutto sembra fermo, siamo riusciti a camminare insieme ed a creare qualcosa di bello”.

