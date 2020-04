CORONAVIRUS NEL CALCIO – Rustu, ex portiere turco: “Ho vinto una delle partite più dure di tutta la mia vita”

Rüştü Reçber, 46enne storico ex portiere simbolo del calcio turco, racconta la vittoria della sua battaglia contro il Coronavirus ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Il mio corpo era un po’ debilitato, ho dovuto affrontare un trattamento molto pesante, ma sono sulla via del recupero e posso solo ringraziare Dio. Adesso dovrò restare in quarantena a casa per circa altri 15 giorni. Il primo giorno avevo solo un leggero mal di gola, il secondo mi è salita la febbre, ma non superavo i 37,5 gradi. Ho contattato il mio medico di famiglia e ho iniziato a prendere antipiretici e antidolorifici, ma nel frattempo avevo perso anche appetito, olfatto e gusto, oltre ad avere sempre una strana tosse”.

“Devo ammetterlo, all’inizio ho un po’ sottovalutato la cosa perché pensavo fosse una semplice influenza. E invece… era COVID-19. La febbre mi risaliva di continuo, il settimo giorno era molto alta. Dopo altre 48 ore senza che la mia temperatura corporea diminuisse, ho cominciato a preoccuparmi davvero e, su indicazione del medico, sono andato in ospedale. Mi hanno fatto degli accertamenti, avevo una brutta polmonite ed ero positivo al tampone. Ho passato ore difficili, è stata una delle partite più dure di tutta la mia vita, ma il peggio ora è passato e finalmente sono potuto tornare a casa. Meno male ho smesso di fumare cinque anni fa… Questo virus è una cosa seria, non ci si può scherzare o prenderlo sotto gamba. Il COVID-19 sta minacciando l’intera umanità, restiamo a casa ed evitiamo i contatti non necessari con gli altri. Ascoltate me, che l’ho vissuto in prima persona”.

