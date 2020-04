CALAIO’: “Catania, astio con Palermo mai stato un problema. I tifosi mi ricordano ancora con affetto”

L’ex attaccante Emanuele Calaiò torna sui suoi trascorsi in casacca rossazzurra, ai microfoni di gianlucadimarzio.com:

“Quando sono arrivato erano tutti un po’ scettici. Avevo anche io questa paura ma non me ne sono mai fatto un problema dell’astio con Palermo, tra le città e tifoserie. Per me è lavoro. A Catania mi sono trovato benissimo, ho avuto la fortuna di segnare subito sia in campionato che in Coppa Italia. Mi hanno subito accettato per quello che davo dentro e fuori dal campo. Ho fatto una delle mie migliori stagioni e avevo 32-33 anni, non ero un ragazzino. Ho fatto 18 gol e quell’anno pensavo davvero di poter vincere il campionato. Quella squadra era più forte di altre con cui ho conquistato la promozione in A. E lì mi ricordano ancora con affetto. Sono felice perché dove sono stato ho lasciato un buon segno”.

