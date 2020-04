Antonello Leonardi, padre del Presidente della Sicula Leonzio Giuseppe, esclude ai microfoni del Corriere dello Sport ogni possibilità che la famiglia possa investire nei colori rossazzurri della Sicilia:

“Il club non ci interessa. Garantiamo già il nostro impegno alla Sicula Leonzio e non abbiamo intenzione di fare ulteriori passi in questo mondo. Men che meno in un momento storico difficile come questo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***