CAPUANO: “Catania? Decisione importante per la mia carriera, sarei rimasto a Palermo in caso di rinnovo. Entrambe le tifoserie tengano duro”

L’ex terzino di Palermo e Catania Ciro Capuano torna sui motivi che lo spinsero a lasciare la sponda rosanero della Sicilia per trasferirsi alle pendici dell’Etna, dove ricorda in particolare un gran gol realizzato contro il Milan a San Siro. Ne parla nel corso di una diretta streaming su Facebook di Domanda & Risposta:

“In quel momento a Palermo ero un pò chiuso. Sono stato quasi un anno fermo facendo i conti con un infortunio serio alla spalla, poi venne un certo Balzaretti al posto mio che mi lasciò poco spazio. Ho disputato poche partite nei successivi sei mesi. A gennaio ho richiesto di andare via e non è stato facile. Cercavo un’altra squadra che mi desse l’opportunità di mettermi in mostra, anche perchè la società non mi ha rinnovato il contratto. Poi è arrivata la chiamata del Catania ed io dovevo pensare anche a rimettermi in pista. I fatti dicono che è stata la scelta giusta, essendo rimasto lì per ben 7 anni. Il Catania era il club ideale per darmi una nuova spinta. Si è rivelata una decisione importante per il futuro, ma io a Palermo sarei rimasto volentieri se mi avessero rinnovato il contratto. Spero che la Sicilia torni a far parte del palcoscenico della Seria A e che Catania e Palermo tornino a giocare quei derby emozionanti di cui tutta l’Italia parlava. Entrambe le tifoserie tengano duro. Il gol contro il Milan in casacca rossazzurra? Spettacolare, un’emozione unica. Uno dei gol siglati da giocatori del Catania che appartiene alla storia”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***