CATANIA: dal Bari al Teramo, sabato l’ottava gara non disputata

Riprendere il campionato in Lega Pro sembra pura utopia. I protocolli sanitari non convincono per costi e modalità di svolgimento per i club, venendo a mancare nella stragrande maggioranza dei casi le necessarie strutture e risorse. Soprattutto in Serie C. Domani, sabato 25 aprile, il Catania avrebbe disputato la sua ultima gara di campionato ospitando il Teramo al “Massimino”, per poi proiettarsi agli eventuali Play Off.

Con questa salgono a otto le partite che i rossazzurri sono stati costretti a non giocare causa Coronavirus (avversarie Bari, Paganese, Sicula Leonzio, Catanzaro, Casertana, Rieti, Rende ed il già citato Teramo). Impegni che, con ogni probabilità, non verranno recuperati. Ad oggi è tutto fermo, aspettando le decisioni federali nel corso della prima settimana di maggio per capire cosa ne sarà del campionato 2019/2020.

