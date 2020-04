CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, Mazzarani piega la Vibonese

La striscia di vittorie consecutive interne del Catania nel campionato di Lega Pro 2016-17 proseguì con il successo di misura sulla Vibonese. L’inedita sfida con la squadra calabrese ebbe luogo domenica 27 novembre 2016 di fronte a circa ottomila spettatori.

La gara fu carente di contenuti tecnici, del resto il Catania giocò in assetto d’emergenza tra squalifiche e infortuni vari. Rigoli presentò dal primo minuto un centrocampo insolito composto da Fornito, Scoppa e Mazzarani e inoltre diede una chance ad Anastasi in avanti. Nel primo tempo i rossazzurri privilegiarono il gioco aereo ma fu la Vibonese ad avere la chance più ghiotta per passare in vantaggio.

Nel secondo tempo il Catania colpì per ben tre volte la traversa con Di Cecco, Mazzarani e Russotto, mentre Pisseri si guadagnò la palma di migliore in campo in virtù degli interventi provvidenziali su Favasuli e Saraniti. Il gol che decise l’incontro giunse verso il 75′: spunto interessante di Di Grazia e deviazione vincente di Mazzarani, alla sua seconda marcatura stagionale. Pur senza brillare gli etnei incamerarono tre punti preziosi, tuttavia rimasero parecchie riserve circa il gioco espresso nell’arco dell’incontro.

