MINISTRO DELLO SPORT: “Ripresa allenamenti il 4 maggio, spero di confermare la data. Protocolli non solo per la A”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora fa il punto della situazione riferita ad un’eventuale ripresa di allenamenti, campionati e tutte le attività sportive:

“Si parla tanto di ripartenza dello sport in questi giorni. Ho indicato la data del 4 maggio per la ripresa degli allenamenti che dovremo confermare ancora nei prossimi giorni, quando avremo la certezza di poterla mantenere, ed io lo spero. Allenamenti eventualmente a porte chiuse. Dobbiamo creare dei protocolli per mettere in sicurezza anche tutti gli sport e tutti coloro che vogliono riprendere la pratica sportiva in sicurezza in luoghi dove lo spazio è poco e non ci sono strutture che consentano di rispettare le regole. Dobbiamo inventarci delle formule per cercare di contemplare l’esigenza sacrosanta della sicurezza per la salute di tutti col fatto che si possa riprendere a fare sport a tutti i livelli. Non parliamo solo di calcio e Serie A. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolve la situazione sanitaria e quindi se e quando potranno riprendere le competizioni sportive di ogni tipo e livello. Intanto la mia preoccupazione è la salute di tutti quanti noi e fare in modo che lo sport non subisca danni irreparabili”.

